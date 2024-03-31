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Минобороны: Азербайджан пресечет любую армянскую провокацию

Минобороны: Азербайджан пресечет любую армянскую провокацию

В последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации.

Предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена азербайджанской армией.

Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей.

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