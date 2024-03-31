ФСБ проводит КТО в Дагестане

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В Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске ввели режим контртеррористической операции (КТО), говорится в сообщении оперативного штаба ФСБ в Дагестане.

Силовики проводят там оперативные мероприятия, пишет агентство. Других подробностей пока нет.

Представитель штаба сказал агентству, что на этой территории действуют специальные меры и временные ограничения, какие именно, не уточняется; там призвали жителей республики помочь правоохранительным органам «в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом».