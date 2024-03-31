Исполняется 106 лет со дня геноцида азербайджанцев |
Пашинян: «Мы никогда на претендовали на территорию данных сел» |
Армения перебрасывает военную технику на границу с Азербайджаном (видео) |
Француз и другие иностранцы проникли в депо Бакметрополитена и повредили имущество |
Дипломатическая миссия посла Ирана неожиданно завершилась |
Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку |
Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта |
Азербайджанское ТВ прояснило ситуацию с интервью Араиком Арутюняном |
Новоизбранный президент Сенегала: «Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи» |
Главное Общество

Исполняется 106 лет со дня геноцида азербайджанцев

Исполняется 106 лет со дня геноцида азербайджанцев

Исполняется 106 лет со дня геноцида азербайджанцев, учиненного армянскими дашнаками совместно с большевиками.

Ночью 30 марта 1918 года в результате учиненного армянами геноцида в Баку были зверски убиты около 20 тысяч мирных азербайджанцев, в том числе женщин, детей и стариков.

С 30 марта по 2 апреля отряды большевиков и армян, возглавляемые Степаном Шаумяном, убили в Баку тысячи людей, сожгли многие места поклонения, конфисковали имущество населения Баку на сумму 400 млн. манатов. Армяне подвергли артиллерийскому обстрелу самую большую в Баку мечеть «Тезепир», сожгли здание «Исмаилийе», которое считалось одной из сокровищниц мировой архитектуры.

Геноцид в отношении азербайджанцев армяне учинили не только в Баку. 31 марта в 53 селах Шамахинского уезда армянские дашнаки убили 8027 азербайджанцев, в том числе, 2560 женщин и 1277 детей. В 162 селах Губы были убиты более 16 тыс. невинных азербайджанцев. Армянские дашнаки сожгли тысячи сел в Лянкяране, Мугане и Нагорном Карабахе, зверски убили десятки тысяч людей. Чрезвычайная следственная комиссия, созданная Азербайджанской Демократической Республикой 15 июля 1918 года, собрала в связи с массовыми убийствами множество документов и представила их правительству. В 1919 году парламент Азербайджана принял решение отмечать 31 Марта как день Геноцида азербайджанцев. Хоть в советское время и была проведена попытка стереть из памяти народа эти события, но после обретения Азербайджаном независимости на основе исторических документов были проведены многочисленные исследования и изданы книги о трагических событиях 31 марта 1918 года.

26 марта 1998 года президент Гейдар Алиев подписал указ «О геноциде азербайджанцев».

Теги:
Из этой рубрики
Исполняется 106 лет со дня геноцида азербайджанцев
Общество

Исполняется 106 лет со дня геноцида азербайджанцев

2024/03/31, 07:20
МИД распространил заявление по случаю Дня геноцида азербайджанцев
Общество

МИД распространил заявление по случаю Дня геноцида азербайджанцев

2024/03/30, 23:59
Посол США побывал в Шеки
Общество

Посол США побывал в Шеки

2024/03/30, 22:55
Госкомитет Азербайджана об инциденте в связи с таможенным досмотром гражданина (видео)
Общество

Госкомитет Азербайджана об инциденте в связи с таможенным досмотром гражданина (видео)

2024/03/30, 20:55
Обвалилась дорога в Лахыдж (фото)
Общество

Обвалилась дорога в Лахыдж (фото)

2024/03/30, 20:28
Проведен субботник по очистке главных улиц и проспектов Баку
Общество

Проведен субботник по очистке главных улиц и проспектов Баку

2024/03/30, 19:28
Град в Гяндже
Общество

Град в Гяндже

2024/03/30, 19:24
Маршрутных автобусов станет больше
Общество

Маршрутных автобусов станет больше

2024/03/30, 18:42
Назначен начальник Государственной дорожной полиции Ханкенди
Общество

Назначен начальник Государственной дорожной полиции Ханкенди

2024/03/30, 18:00