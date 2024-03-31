Зеленский подал декларацию о доходах

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Доход семьи Владимира Зеленского за прошедший год составил почти 12,5 миллиона гривен (более 316 тысяч долларов) в основном за счет заработной платы, дохода от аренды и продажи военных облигаций, сообщает в пятницу его офис со ссылкой на декларацию.

«Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Согласно декларации, доходы семьи Зеленских составили 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов), в том числе доход от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа – ред.) – 7 миллионов 455 тысяч 972 гривны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что доходы его семьи преимущественно состояли из заработной платы, процентов по вкладам и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила более 4,9 миллиона гривен (около 125 тысяч долларов).