Египет, Франция и Иордания призвали к выполнению решений суда ООН по Газе

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Главы МИД Египта, Франции и Иордании призвали к незамедлительной реализации в секторе Газа всех временных мер, одобренных Международным судом ООН.

Соответствующее положение включено в коммюнике, опубликованном по итогам трехсторонней встречи министров в Каире, передает ТАСС.

«Министры призвали к выполнению всех временных мер, определенных Международным судом ООН 26 января и 28 марта текущего года, в частности, к обеспечению незамедлительной, беспрепятственной и безопасной доставки гуманитарной помощи во все районы сектора Газа», – говорится в документе.

В этой связи главы МИД Египта, Франции и Иордании также потребовали от Израиля «ввести в эксплуатацию все наземные КПП на границе с Газой, чтобы увеличить объемы поставляемой туда помощи в соответствии с резолюциями, принятыми Советом Безопасности ООН». Стороны заявили, что считают необходимым «немедленное прекращение огня в палестинском секторе Газа и освобождение всех заложников».

Министры подчеркнули, что «выступают категорически против военной операции в городе Рафах» на юге сектора Газа, поскольку она «приведет к массовой гибели гражданских лиц и ухудшит гуманитарную ситуацию в анклаве». Единственным способом вернуть мир и стабильность на Ближний Восток участники переговоров сочли реализацию принципа двух государств и «создание независимого, суверенного и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года».