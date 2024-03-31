Во Франции задержали египтянина, планировавшего нападение на Нотр-Дам

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Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (внутренняя разведка) Франции задержали в столичном регионе мужчину по подозрению в подготовке нападения на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам).

Об этом сообщила газета Le Journal de Dimanche.

По данным издания, речь идет о 62-летнем гражданине Египта. Следователи утверждают, что он поддерживал контакт с террористической организацией «Исламское государство».

Мужчина был задержан 5 марта, 8 марта ему было предъявлено обвинение в участии в деятельности террористического сообщества. О задержании этого человека, «планировавшего теракт против религиозного учреждения», сообщалось еще 20 марта, однако лишь сейчас в СМИ появилась информация о том, в чем именно его подозревают.