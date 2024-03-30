Пашинян: «Мы никогда на претендовали на территорию данных сел»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не претендовали на территорию четырех сел, которые перешли под контроль Еревана в результате военных действий в 1990-х годах.

«Мы никогда на претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе. И наша политическая позиция следующая: мы не претендуем на территории вне международно признанных границ нашей страны, в том числе на эти села, о которых говорит Азербайджан», – сказал он.