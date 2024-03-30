Пашинян: Иисус Христос – величайший революционер на земле

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с представителями партии «Гражданский договор» заявил, что политическое восприятие Иисуса Христа для него не менее важно, потому что Иисус Христос – не только сын Божий, но и идеальная фигура лидера и, по его мнению, еще и величайший революционер, когда-либо ходивший по земле, который, очевидно, многое изменил своей деятельностью.

Он провел параллель со своей партией и сказал, что их партия несколько раз «умирала» и несколько раз «возрождалась», передает news.am.

«Я вижу в этом огромный смысл. В моей политической деятельности всегда были важны слова: «Блаженны гонимые, ибо их есть Царствие Небесное», и эти слова всегда придавали мне сил в самые трудные минуты», – сказал он.