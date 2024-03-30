Армения перебрасывает военную технику на границу с Азербайджаном (видео) |
Француз и другие иностранцы проникли в депо Бакметрополитена и повредили имущество |
Дипломатическая миссия посла Ирана неожиданно завершилась |
Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку |
Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта |
Азербайджанское ТВ прояснило ситуацию с интервью Араиком Арутюняном |
Новоизбранный президент Сенегала: «Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи» |
Армения приняла неожиданное для пропагандиста Соловьева решение |
Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции |
Главное Спорт

Вратарь «Карабаха» Лунев: «Лучше играть в «Карабахе» и еврокубках, чем…»

Вратарь "Карабаха" Лунев: "Лучше играть в "Карабахе" и еврокубках, чем..."

Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунев объяснил выбор в пользу азербайджанского клуба в то время, когда у него было предложение от английского «Ньюкасла».

«Если играть в Азербайджане и еврокубках, то, конечно, лучше в «Карабахе», нежели сидеть третьим или четвертым вратарем в «Ньюкасле», – признался он Спорт24.Ru. – Получить в Англии опыт? Мне почти 33 года, поэтому хочется все-таки поиграть в футбол».

«Возможно, в 36 лет захочется посмотреть на Англию. Тогда можно и присесть на скамейку посмотреть».

Теги:
Из этой рубрики
Вратарь "Карабаха" Лунев: "Лучше играть в "Карабахе" и еврокубках, чем..."
Спорт

Вратарь «Карабаха» Лунев: «Лучше играть в «Карабахе» и еврокубках, чем…»

2024/03/30, 22:44
Гурбан Гурбанов стал чемпионом Азербайджана в 10-й раз
Спорт

Гурбан Гурбанов стал чемпионом Азербайджана в 10-й раз

2024/03/30, 10:30
"Карабах" стал 11-кратным чемпионом Азербайджана по футболу
Спорт

«Карабах» стал 11-кратным чемпионом Азербайджана по футболу

2024/03/29, 22:02
После выхода из тюрьмы Дани Алвес устроил грандиозную вечеринку
Спорт

После выхода из тюрьмы Дани Алвес устроил грандиозную вечеринку

2024/03/29, 00:56
Мирджавадов: Надо не завидовать грузинам, а учиться у них
Спорт

Мирджавадов: Надо не завидовать грузинам, а учиться у них

2024/03/29, 00:17
Месси рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь
Спорт

Месси рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

2024/03/28, 01:00
Черчесов одобрил переход Лунева в «Карабах»
Спорт

Черчесов одобрил переход Лунева в «Карабах»

2024/03/27, 00:11
Грузинские футболисты впервые в истории пробились в финальную стадию ЧЕ (видео)
Спорт

Грузинские футболисты впервые в истории пробились в финальную стадию ЧЕ (видео)

2024/03/26, 23:49
Армяне выступят на турнире по борьбе в Баку
Спорт

Армяне выступят на турнире по борьбе в Баку

2024/03/26, 21:03