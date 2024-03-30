Вратарь «Карабаха» Лунев: «Лучше играть в «Карабахе» и еврокубках, чем…»

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Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунев объяснил выбор в пользу азербайджанского клуба в то время, когда у него было предложение от английского «Ньюкасла».

«Если играть в Азербайджане и еврокубках, то, конечно, лучше в «Карабахе», нежели сидеть третьим или четвертым вратарем в «Ньюкасле», – признался он Спорт24.Ru. – Получить в Англии опыт? Мне почти 33 года, поэтому хочется все-таки поиграть в футбол».

«Возможно, в 36 лет захочется посмотреть на Англию. Тогда можно и присесть на скамейку посмотреть».