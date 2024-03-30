Под Киевом установили около 10 тыс. противотанковых «зубов дракона»

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Порядка 10 тыс. так называемых зубов дракона – конусообразных железобетонных блоков для сдерживания бронетехники – установили под Киевом в рамках работ по возведению укреплений в Украине.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

«Фортификации предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Устанавливаются заградительные рубежи – «зубы дракона», противотанковые рвы и другие заграждения невзрывного характера. Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации региона.