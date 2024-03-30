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Главное Общество

Госкомитет Азербайджана об инциденте в связи с таможенным досмотром гражданина (видео)

Госкомитет Азербайджана об инциденте в связи с таможенным досмотром гражданина (видео)

В СМИ и социальных сетях прошла недостоверная информация о том, что гражданин Азербайджана Орхан Байрамлы, прибывший рейсом Абу-Даби-Баку, якобы подвергся при прохождении таможенного контроля физическому давлению.

Об этом говорится в информации, распространенной Государственным таможенным комитетом Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что 29 марта при прохождении таможенного контроля в зале прибытия терминала T2 Международного аэропорта Гейдар Алиев был проведен осмотр ручной клади, принадлежащей прибывшему рейсом Абу-Даби-Баку пассажиру Орхану Байрамлы.

«На основании изображений, отраженных на мониторе, Орхан Байрамлы был приглашен в комнату досмотра для осмотра ручной клади. Во время устного опроса он заявил, что товары в ручной клади он привез с целью продажи. Орхан Байрамлы, не выполнивший законные указания должностных лиц таможни относительно таможенного досмотра товаров, демонстративно не создал условий для проведения таможенного контроля, и вступив в спор, использовал нецензурные выражения. Несмотря на неоднократные предупреждения о процедурных правилах, гражданин не прекратил действия, приведшие к нарушению общественного порядка в зоне таможенного контроля, угрожал сотрудникам таможни обнародованием видеозаписей, снятых на камеру мобильного телефона, опубликовал эти видеозаписи в искаженном виде.

На место происшествия был вызван сотрудник органов полиции, и в связи с действиями Байрамлы Орхана Чингиз оглу был составлен акт с передачей в Управление полиции на воздушном транспорте», – говорится в сообщении ведомства.

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