Участники пасхальных маршей в Германии выступают за мир

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Традиционные пасхальные марши в Страстную субботу, 30 марта, проходят по всей Германии. Основные требования выходящих на улицы – скорейшее начало переговоров в войне России против Украины и Израиля против ХАМАС в секторе Газа, ядерное разоружение и сокращение расходов на оборону, сообщает DW.

В некоторых городах к митингам присоединились пропалестинские демонстранты.

По данным полиции, около 300 человек собрались на акцию в Кельне, еще 200 – в Дуйсбурге. В Берлине в марше поучаствовали 3500 человек. Демонстрации также запланированы в Бонне, Бремене, Ганновере, Лейпциге, Штутгарте, Мюнхене и других крупных городах ФРГ.

Организаторы акций из национального объединения антивоенных организаций и групп Германии – Netzwerk Friedenskooperative (NF) – ранее заявили, что считают недопустимым сводить дискуссии о войне к дальнейшим поставкам вооружений: «На пасхальных маршах мы призываем правительство ФРГ выступить за переговоры и дипломатию и внести свой вклад в то, чтобы оружие замолчало. В Украине, в Израиле, Палестине и по всему миру», – приводит слова представителя NF Кристиана Голла (Kristian Golla) агентство epd.

Высокопоставленные чиновники при этом, напротив, говорят о необходимости дальнейшей поддержки Украины и увеличения вложений в безопасность Германии. «Мы все стремимся к миру, – заявил в своем пасхальном обращении федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). – Именно поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир столько, сколько потребуется. Мы также делаем это ради собственной безопасности».

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Robert Habeck), в свою очередь, отметил, что с уважением относится к тем, кто выступает против отправки оружия в Украину, но призвал не «путать жертву с преступником».

«Мы жаждем мира, да. Но печальный и честный ответ таков: не похоже, что будет быстрый и хороший конец, даже если бы нам хотелось думать иначе», – сказал он.