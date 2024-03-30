В Казахстане из-за паводков эвакуируют людей

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Количество эвакуированных с затопленных территорий в регионах Казахстана достигло 10,5 тыс. человек, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС этой страны.

«В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Улытау и Абай спасены и эвакуированы 10 587 человек, из них 5 101 детей. В пунктах временного размещения на‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ходятся 5 497 человек», – говорится в сообщении.

На утро субботы число эвакуированных с начала паводков составляло 7 783 человека, в пунктах временного размещения находился 3 131 человек.

По информации МЧС, на контроле находятся 29 размывов автодорог, включая четыре моста. В аварийно-спасательных работах задействованы свыше 6 тыс. человек, порядка 3 тыс. единиц техники.