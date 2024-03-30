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Освобождены все заложники в кафе в Нидерландах

Освобождены все заложники в кафе в Нидерландах

В кафе в нидерландском городе Эде освободили последнего заложника, сообщила местная полиция и из заведения вышел мужчина в балаклаве с поднятыми руками, пишет De Telegraaf. На него надели наручники и посадили в полицейскую машину. Нидерландская полиция подтвердила, что один человек задержан.

Мужчина в балаклаве вышел с поднятыми руками, после чего ему приказали встать на колени и снять пальто. Издание пишет, что перед этим из кафе вышел еще один человек, предположительно четвертый заложник. В мэрии города Эде подтвердили, что «ситуация исчерпана».

Нидерландская полиция ранее сообщала, что из заведения удалось освободить троих заложников. Nos писал, что в кафе удерживались двое мужчин и две женщины. Владелец кафе подтвердил, что в заложниках находились его сотрудники. Об их состоянии не сообщается.

По данным СМИ, полиция получила сообщение о захвате заложников в 6:05 по местному времени. До четырех утра в заведении проходила вечеринка. De Telegraaf писала, что у захватчика было оружие и взрывчатка. Полиция эти данные не подтвердила. Мотивы мужчины неизвестны. В районе инцидента эвакуировали жителей 150 домов.

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