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Главное Общество

Маршрутных автобусов станет больше

Маршрутных автобусов станет больше

В Азербайджане планируется увеличить количество автобусов в сфере общественного транспорта, сообщил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев в эфире REAL TV.

«Сеть общественного транспорта страны претерпит изменения. В страну завозятся электробусы. Новая маршрутная сеть Баку уже готова. Мы уменьшим число маршрутных линий и увеличим количество автобусов на маршрутах. Дублирующие друг друга линии будут меняться. Цель заключается в том, чтобы пересадить граждан с личного транспорта на автобусы и уменьшить пробки.

Предпринимаются шаги для того, чтобы Баку был больше ориентирован на пешеходов, чем на автомобили», – сказал он.

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