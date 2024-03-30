Мигранты из Таджикистана продолжают массово покидать Россию

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Граждане Таджикистана хотят уехать из России на фоне теракта в «Крокус Сити Холл», пишет DW со ссылкой на замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири.

По ее словам, в министерство поступает очень много звонков. Большинство из них связаны с боязнью находящихся в России граждан Таджикистана и их желанием уехать.

«Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает людей в Таджикистан больше, чем уезжает», – рассказала Нодири. Чиновница считает, что такой поток станет временным явлением.

При этом Шахноза Нодири отметила, что фиксируются случаи притеснения граждан Таджикистана в РФ на бытовом уровне, а представительство Минтруда страны в России получало после теракта сообщения с угрозами.