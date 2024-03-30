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Конференция «Помощь и поддержка Армении» – проявление цинизма и лицемерия

Конференция «Помощь и поддержка Армении» - проявление цинизма и лицемерия

В то время как Азербайджан в одиночку залечивает раны армянского террора и вандализма, Европейский союз и США готовятся 5 апреля провести конференцию «Помощь и поддержка Армении», написал в соцсети «Х» посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

«В освобожденном Ходжалинском районе найдены останки еще трех мирных жителей, убитых армянскими оккупантами. Пока мы в одиночку залечиваем раны, нанесенные армянским террором и вандализмом, ЕС и США 5 апреля в Брюсселе готовятся провести конференцию «Помощь и поддержка Армении». Это проявление цинизма и лицемерия», – отмечается в публикации дипломата.

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