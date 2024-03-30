ООН расследует обстоятельство ранения своих наблюдателей

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Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) расследуют обстоятельства и причины взрыва, в результате которого пострадали трое сотрудников Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) и один переводчик, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал ВСООНЛ и представителя миротворческой миссии Андреа Тененти.

«Мы расследуем причину взрыва», – приводятся слова Тененти в Telegram-канале. По его словам, в субботу утром «трое военных наблюдателей ОНВУП и один переводчик во время пешего патрулирования вдоль голубой линии получили ранения в результате взрыва, который произошел недалеко от места их нахождения».

Тененти напомнил, что Ливан и Израиль несут ответственность за обеспечение безопасности гражданского населения, миротворцев, медиков и журналистов. Представитель миссии вновь призвал стороны прекратить интенсивные перестрелки.