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Главное Общество

МВД Азербайджана предостерегает!

МВД Азербайджана предостерегает!

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предостерегло граждан от попадания в сети криптомошенников.

Руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сообщил, что в стране растет число тех, кто стал жертвой криптомошенников.

По его словам, накануне средства нескольких граждан, которые хотели купить криптовалюту онлайн, были переведены с их банковских карт на неизвестные счета.

«Только за вчерашний день сумма ущерба гражданам составила почти 20 тыс. манатов. Преступники в созданных ими «пунктах онлайн-обмена валют» сильно завышают курсы обмена, предлагают фальшивые электронные деньги, обманывая граждан. Хотя на первый взгляд этот электронный обмен выглядит реальным, на самом деле он управляется с фейковых страниц, нет биржевой, финансовой, банковской связи. Учитывая вышеизложенное, призываем граждан проявить осторожность и воздержаться от обмена криптовалюты через подставные счета», – заявил представитель МВД.

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