В Карабахе обнаружены артиллерийские установки армян

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После антитеррористической операции, проведённой азербайджанской армией, в Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению и вывозу с территории военной техники, оружия и боеприпасов, принадлежащих вооруженным силам Армении, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Во время осмотра населенных пунктов Венг Кяльбаджарского района и Венгли Агдеринского района на оставленных противником огневых позициях было обнаружено 8 зенитных пушек «КС-19».

Боевая техника с соблюдением правил безопасности была доставлена в пункт сбора.