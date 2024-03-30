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Главное Мир

В Украине сильно сократится население

В Украине сильно сократится население

Население Украины на начало 2022 года составило 42 млн человек, к августу 2023-го сократилось до 36,3 млн человек. В будущем депопуляция продолжится и численность украинцев может достичь 28,9 млн человек к 2041 году и 25,2 млн к 2051-му, сообщает РБК со ссылкой на инерционный прогноз украинского Минсоцразвития опубликованный на сайте ведомства.

В случае принятия новой стратегии, которая бы способствовала возвращению украинцев, обеспечению достойной жизни и воспроизводству населения, возможен и оптимистичный сценарий. Согласно ему, численность населения Украины может достичь к 2041 году 33,9 млн человек, а к 2051-му 31,6 млн человек.

Из 36,3 млн по состоянию на август прошлого года только 31,5 млн человек жили на подконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, в связи с конфликтом между Россией и Украиной растет преждевременная смертность, снижается средняя продолжительность жизни. В 2020 году этот показатель для мужчин-украинцев составлял 66,4 года, в 2023 году он упал почти на десять лет — до 57,3 лет. Украинки в 2020 году жили в среднем 76,2 года, в 2023 году этот показатель также сократился — до 70,9 лет.

По подсчетам ООН, к началу 2024 года свои дома были вынуждены покинуть примерно 10 млн украинцев, две трети из них выехали за рубеж, остальные живут в других регионах Украины. «Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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