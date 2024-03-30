Француз и другие иностранцы проникли в депо Бакметрополитена и повредили имущество |
Дипломатическая миссия посла Ирана неожиданно завершилась |
Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку |
Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта |
Азербайджанское ТВ прояснило ситуацию с интервью Араиком Арутюняном |
Новоизбранный президент Сенегала: «Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи» |
Армения приняла неожиданное для пропагандиста Соловьева решение |
Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции |
Гаджиев: Азербайджан становится важным транспортно-логистическим центром на Южном Кавказе (видео) |
Главное Мир

За сброс неочищенных вод в Каспий оштрафована компания NCOC

За сброс неочищенных вод в Каспий оштрафована компания NCOC

Оператор месторождения Кашаган North Caspian Operating Company (NCOC) выплатил штраф в размере 12,419 млрд тенге ($27,7 млн по текущему курсу) за экологические нарушения, сообщила пресс-служба комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Сообщается, что в 2022 году экологическая инспекция установила факты сжигания сернистого газа без экологического разрешения и сброса производственных вод в Каспийское море без очистки.

В отношении NCOC было возбуждено 5 административных дел, которые рассмотрены в специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау.

«В феврале текущего года апелляционной инстанцией суда г. Атырау на предприятие наложен штраф в размере 12,419 млрд тенге, который оплачен в полном объеме», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что предписание об устранении нарушений в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном суде. Ранее суды города Астаны признали предписание законным и обоснованным.

Теги:
Из этой рубрики
Пакистан нацелен на укрепление торговых связей с Россией
Мир

Пакистан нацелен на укрепление торговых связей с Россией

2024/03/30, 16:47
В Молдове оппозиция ищет своего единого кандидата в президенты
Мир

В Молдове оппозиция ищет своего единого кандидата в президенты

2024/03/30, 16:35
ЕС запретил турецкой Southwind пролеты над своей территорией
Мир

ЕС запретил турецкой Southwind пролеты над своей территорией

2024/03/30, 16:24
В Украине сильно сократится население
Мир

В Украине сильно сократится население

2024/03/30, 16:12
За сброс неочищенных вод в Каспий оштрафована компания NCOC
Мир

За сброс неочищенных вод в Каспий оштрафована компания NCOC

2024/03/30, 16:00
Турция может отказаться от закупки всей партии F-16 у США
Мир

Турция может отказаться от закупки всей партии F-16 у США

2024/03/30, 15:23
Освобождены трое заложников в нидерланском Эде
Мир

Освобождены трое заложников в нидерланском Эде

2024/03/30, 15:22
В Нидерландах в кафе захватили заложников
Мир

В Нидерландах в кафе захватили заложников

2024/03/30, 15:11
Румыния присоединяется к воздушному и морскому Шенгену
Мир

Румыния присоединяется к воздушному и морскому Шенгену

2024/03/30, 15:00