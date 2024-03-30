В Нидерландах в кафе захватили заложников

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В здании в центре города Эде на востоке Нидерландов произошел захват нескольких заложников, сообщает РБК со ссылкой на запись полиции провинции Гелдерланд в соцсети Х.

Жителей района города — около 150 домов — эвакуировали. Сколько именно человек находятся в заложниках, полиция не уточнила. Ведомство заявило, что на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что произошедшее связано с терроризмом.

Издание NOS сообщает, что заложников захватили в кафе Petticoat на Музейной площади в центре города. Заведение занимает первый этаж здания и подвал. Кафе было открыто до четырех часов утра.