В Ходжалы вновь обнаружены неопознанные останки людей

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28 марта в прокуратуру района Ходжалы поступила информация об обнаружении захороненных фрагментов костей и останков, предположительно принадлежащих человеку, сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Данные фрагменты были выявлены в процессе раскопок, проведенных в рамках обширных реставрационных и восстановительных работ недалеко от водохранилища, находящегося в местности Галадереси освобожденного от оккупации города Ходжалы.

В связи с поступившей информацией сотрудники Генеральной прокуратуры были откомандированы на место происшествия и с участием сотрудников «Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии» Министерства здравоохранения, Национальной Академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан был проведен осмотр места происшествия, произведена выемка обнаруженных фрагментов костей с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований, а также произведены другие необходимые процессуальные действия.

До настоящего времени в результате проведенных процессуальных действий установлено, что обнаруженные человеческие останки принадлежат по меньшей мере 3 людям.

В настоящее время проводится полный осмотр места происшествия.

По факту ведется расследование в управлении Криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

Будет обеспечено информирование общественности после завершения поисковых работ и получения заключений соответствующих экспертиз.