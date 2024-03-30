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Турецкий Bayraktar TB3 побил очередной рекорд в летном испытании

Турецкий Bayraktar TB3 побил очередной рекорд в летном испытании

Согласно заявлению компании Baykar, Bayraktar TB3 во время 26-го испытательного полета в Центре летной подготовки и испытаний AKINCI в Чорлу пробыл в воздухе 27 часов и 19 минут на средней высоте без перерыва, сообщает агентство «Анадолу».

Полет, начавшийся в четверг в 09.40, успешно завершен в пятницу в 12.59, когда колеса Bayraktar TB3 коснулись взлетно-посадочной полосы. Bayraktar TB3, успешно прошедший все испытания, в ходе которых измерялись системные характеристики и выносливость на средней высоте с помощью электрооптической системы ASELFLIR-500, являющейся лучшей в своем классе, за время 27-часового полета преодолел в небе расстояние в 4 600 километров.

В общей сложности за время испытательных полетов Bayraktar TB3 провел в воздухе 224 часа. Национальный БПЛА, оснащенный двигателем PD-170 разработки турецкой компании TEI, в ходе длительных летных испытаний 20 декабря 2023 года пробыл в воздухе 32 часа без посадки и преодолел расстояние в 5 тысяч 700 километров.

Председатель совета директоров Baykar и лидер по технологиям Сельчук Байрактар объявил, что компания планирует начать испытания Bayraktar TB3 на корабле TCG Anadolu в 2024 году. Возможности Bayraktar TB3 станут важной инновацией для беспилотных летательных аппаратов этого класса. Национальный UCAV, который также будет иметь возможность связи за пределами прямой видимости, сможет управляться с очень больших расстояний и, таким образом, окажет мультипликативный эффект на мощь сдерживания Турции, выполняя задачи по разведке, наблюдению, разведке и атаке с помощью «умных» боеприпасов, которыми оснащен.

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