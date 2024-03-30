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На обложке журнала Новой Каледонии напечатана фотография Ильхама Алиева

На обложке журнала Новой Каледонии напечатана фотография Ильхама Алиева

30 марта в журнале La Voix du Caillou в Новой Каледонии была опубликована статья «Внешнее вмешательство в Тихий океан: Франция внимательно следит за ситуацией».

Фотография президента Азербайджана Ильхама Алиева была опубликована на обложке журнала в качестве главной новости.

В статье отмечается поддержка Азербайджаном справедливой борьбы народа Новой Каледонии в вопросе деколонизации. Отмечается, что народ Новой Каледонии поднимает флаги Азербайджана и портрет главы нашего государства с «Железным Кулаком», чтобы выразить свою благодарность президенту Азербайджана и азербайджанскому народу. Особое внимание привлекает выступление в антифранцузской акции Мари Лин Сакилиан, заместителя председателя комиссии парламента Новой Каледонии по вопросам семьи и прав женщин.

Отметим, что М.Л.Сакилиан распространила видеообращение, чтобы выразить свою благодарность за поддержку, оказанную Азербайджаном, а также Бакинской инициативной группой в ходе широкой акции протеста, состоявшейся 21 марта на центральной площади Новой Каледонии.

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На обложке журнала Новой Каледонии напечатана фотография Ильхама Алиева
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На обложке журнала Новой Каледонии напечатана фотография Ильхама Алиева

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