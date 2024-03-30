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Товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ сократился почти на 18%

Товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ сократился почти на 18%

В январе-феврале этого года стоимость товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ составила 909 млн 791 тыс. долларов США.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, это на 17,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За два месяца между Азербайджаном и странами СНГ осуществлены экспортные операции на сумму 223 млн 483 тыс. долларов США (на 15,6% меньше по сравнению с прошлым годом) и операции по импорту на сумму 686 млн 308 тыс. долларов США (на 18% меньше).

За отчетный период доля стран СНГ в общем экспорте Азербайджана составила 4,7%, а доля в общем импорте – 28,05%.

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