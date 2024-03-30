МИД Азербайджана распространил информацию о визите Эльнура Мамедова в Москву

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29 марта 2024 года в рамках рабочего визита в Москву заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным.

Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены аспекты двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества.

Стороны также рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных платформ.

В рамках визита были проведены встречи Э.Мамедова с представителями МИД России, отвечающими за вопросы международного права и отношения с латиноамериканским регионом.