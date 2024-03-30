МИД Азербайджана распространил информацию о визите Эльнура Мамедова в Москву

29 марта 2024 года в рамках рабочего визита в Москву заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным.
Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены аспекты двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества.
Стороны также рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных платформ.
В рамках визита были проведены встречи Э.Мамедова с представителями МИД России, отвечающими за вопросы международного права и отношения с латиноамериканским регионом.