В Гяндже между студентами из Турции произошла поножовщина

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В Гяндже студент из Турции получил ножевое ранение в голову от соотечественника. Инцидент зарегистрирован в общежитии Азербайджанского государственного аграрного университета, сообщает АПА.

Гражданин Турции Байер Каан во время возникшей ссоры ударил ножом своего 22-летнего соотечественника Хусейна Харуна.

В результате пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением в область головы, ему была оказана помощь. Сообщается, что состояние 22-летнего студента удовлетворительное.

Старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов сообщил АПА, что по данному факту в Главном управлении полиции Гянджи проводится расследование, назначена соответствующая экспертиза, в зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка.