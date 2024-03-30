Дипломатическая миссия посла Ирана неожиданно завершилась |
Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку |
Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта |
Азербайджанское ТВ прояснило ситуацию с интервью Араиком Арутюняном |
Новоизбранный президент Сенегала: «Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи» |
Армения приняла неожиданное для пропагандиста Соловьева решение |
Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции |
Гаджиев: Азербайджан становится важным транспортно-логистическим центром на Южном Кавказе (видео) |
Симонян: Членство в ЕС является «наиболее приемлемым вариантом» для Армении |
Главное Общество

В Гяндже между студентами из Турции произошла поножовщина

В Гяндже между студентами из Турции произошла поножовщина

В Гяндже студент из Турции получил ножевое ранение в голову от соотечественника. Инцидент зарегистрирован в общежитии Азербайджанского государственного аграрного университета, сообщает АПА.

Гражданин Турции Байер Каан во время возникшей ссоры ударил ножом своего 22-летнего соотечественника Хусейна Харуна.

В результате пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением в область головы, ему была оказана помощь. Сообщается, что состояние 22-летнего студента удовлетворительное.

Старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов сообщил АПА, что по данному факту в Главном управлении полиции Гянджи проводится расследование, назначена соответствующая экспертиза, в зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка.

Теги:
Из этой рубрики
Эльшад Мамедов - «Минвалу»: Если увеличивается доля импорта, то будет сжиматься доля внутреннего производства
Общество

Эльшад Мамедов – «Минвалу»: Если увеличивается доля импорта, то будет сжиматься доля внутреннего производства

2024/03/30, 13:00
В Азербайджане выявлено 50 кг наркотиков
Общество

В Азербайджане выявлено 50 кг наркотиков

2024/03/30, 11:35
В Гяндже между студентами из Турции произошла поножовщина
Общество

В Гяндже между студентами из Турции произошла поножовщина

2024/03/30, 11:25
В Ханкенди обнаружено 5 автоматов, 2 пистолета
Общество

В Ханкенди обнаружено 5 автоматов, 2 пистолета

2024/03/30, 11:00
В Азербайджане столкнулись два микроавтобуса, ранены 10 человек
Общество

В Азербайджане столкнулись два микроавтобуса, ранены 10 человек

2024/03/29, 21:22
Почтена память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича
Общество

Почтена память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича

2024/03/29, 20:01
В Баку ожидаются ливни и сильный ветер
Общество

В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

2024/03/29, 19:29
Пыль в бакинском воздухе сохранится в течение двух дней
Общество

Пыль в бакинском воздухе сохранится в течение двух дней

2024/03/29, 17:42
В летнем расписании AZAL представлено более 50 городов мира
Общество

В летнем расписании AZAL представлено более 50 городов мира

2024/03/29, 17:30