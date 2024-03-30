Посол РФ: пограничников России разместили на границе Армении по просьбе Пашиняна

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Наблюдательные посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана размещены по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в интервью ереванскому порталу 24News заявил посол России Сергей Копыркин.

«Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра [Никола Пашиняна] были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», – отметил он и добавил, что армянская сторона «так и не решилась узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов».