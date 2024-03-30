Найден криптокошелек, открытый для исполнителей теракта в Crocus City Hall

276 Просмотров

Найден криптокошелек, который, возможно, использовался для финансового взаимодействия между организаторами и исполнителями теракта в Crocus City Hall, сообщают российские СМИ.

Сообщается, что адрес на кошелек был размещен в Telegram-канале, связанном с «Голосом Хорасана», который относится к афганскому крылу «Исламского государства». Его администратором является человек с ником Mavlavi_56. Сведения о кошельке появились 12 марта, а 13 марта он стал активным – туда пришел «пробный» перевод в размере 2,19 доллара.

22 марта, в день совершения теракта, в кошельке наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены на общую сумму 2 525 долларов. Транзакции совершались четырьмя переводами в размере 325, 550, 550 и 1 100 долларов соответственно.

Из опубликованных кадров допроса арестованного по подозрению в теракте Фаридуна Шамсиддина известно, что за совершение преступления преступникам обещали вознаграждение в размере полумиллиона рублей, но выплатили лишь половину.

Отметим, что вчера в столичном деловом центре «Москва-Сити» проходили обыски у криптообменников, что по данным СМИ, связано с терактом. Теракт в произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди, ворвавшиеся в комплекс, открыли стрельбу по посетителям и рабочему персоналу. По последним данным, погибли 143 человека. Число пострадавших возросло до 551 человека.