Посол Ирана: Страны Южного Кавказа способны решать свои проблемы самостоятельно

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Иран всегда настаивал на решении региональных проблем, используя потенциал стран региона. Об этом сообщил Trend чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейид Аббас Мусави.

«Вмешательство западных стран в регион нельзя считать успешным опытом, и данная деятельность не поможет решить проблемы в регионе, наоборот, приведет к усложнению ситуации. Потому что западные страны преследуют в первую очередь свои собственные интересы, а не интересы стран региона.

Мы верим, что страны Южного Кавказа самостоятельно способны решить свои проблемы. Исламская Республика Иран поддерживает двусторонние и многосторонние контакты в этом направлении», – сказал он.

Отметим, что 5 апреля готовится трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что по ее итогам Запад подпишет с Арменией соглашение о гарантиях безопасности.