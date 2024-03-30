Гурбан Гурбанов стал чемпионом Азербайджана в 10-й раз

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Гурбан Гурбанов в 10-й раз завоевал титул чемпиона Азербайджана в качестве главного тренера футбольного клуба «Карабах».

Как сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, 52-летний специалист, завоевавший все титулы будучи наставником «Карабаха», обновил свой собственный рекорд. Десятую победу в чемпионатах за 11 лет «Карабах» одержал в выездном матче против «Кяпаза» (6:1) XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

До этого подопечные Гурбанова выигрывали чемпионат в сезонах 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023.