Дипломатическая миссия посла Ирана неожиданно завершилась |
Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку |
Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта |
Азербайджанское ТВ прояснило ситуацию с интервью Араиком Арутюняном |
Новоизбранный президент Сенегала: «Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи» |
Армения приняла неожиданное для пропагандиста Соловьева решение |
Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции |
Гаджиев: Азербайджан становится важным транспортно-логистическим центром на Южном Кавказе (видео) |
Симонян: Членство в ЕС является «наиболее приемлемым вариантом» для Армении |
Главное Спорт

Гурбан Гурбанов стал чемпионом Азербайджана в 10-й раз

Гурбан Гурбанов стал чемпионом Азербайджана в 10-й раз

Гурбан Гурбанов в 10-й раз завоевал титул чемпиона Азербайджана в качестве главного тренера футбольного клуба «Карабах».

Как сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, 52-летний специалист, завоевавший все титулы будучи наставником «Карабаха», обновил свой собственный рекорд. Десятую победу в чемпионатах за 11 лет «Карабах» одержал в выездном матче против «Кяпаза» (6:1) XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

До этого подопечные Гурбанова выигрывали чемпионат в сезонах 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023.

Теги:
Из этой рубрики
Гурбан Гурбанов стал чемпионом Азербайджана в 10-й раз
Спорт

Гурбан Гурбанов стал чемпионом Азербайджана в 10-й раз

2024/03/30, 10:30
"Карабах" стал 11-кратным чемпионом Азербайджана по футболу
Спорт

«Карабах» стал 11-кратным чемпионом Азербайджана по футболу

2024/03/29, 22:02
После выхода из тюрьмы Дани Алвес устроил грандиозную вечеринку
Спорт

После выхода из тюрьмы Дани Алвес устроил грандиозную вечеринку

2024/03/29, 00:56
Мирджавадов: Надо не завидовать грузинам, а учиться у них
Спорт

Мирджавадов: Надо не завидовать грузинам, а учиться у них

2024/03/29, 00:17
Месси рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь
Спорт

Месси рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

2024/03/28, 01:00
Черчесов одобрил переход Лунева в «Карабах»
Спорт

Черчесов одобрил переход Лунева в «Карабах»

2024/03/27, 00:11
Грузинские футболисты впервые в истории пробились в финальную стадию ЧЕ (видео)
Спорт

Грузинские футболисты впервые в истории пробились в финальную стадию ЧЕ (видео)

2024/03/26, 23:49
Армяне выступят на турнире по борьбе в Баку
Спорт

Армяне выступят на турнире по борьбе в Баку

2024/03/26, 21:03
Глава федерации: Команда российских бомжей без флага и гимна поедет на Олимпиаду
Спорт

Глава федерации: Команда российских бомжей без флага и гимна поедет на Олимпиаду

2024/03/26, 19:15