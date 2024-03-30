«Друзьями Армении» оказались коррупционеры, интриганы и лопухи

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В Армении — очередной повод для бурной радости. Несколько дней назад появился доклад группы высокого уровня «Сеть друзей Армении» во главе с экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Авторы этого опуса советуют руководству ЕС немедленно предоставить Армении статус кандидата в Евросоюз, и самое главное, расширить с ней сотрудничество в области безопасности. Дескать, Армения «оказалась в крайне нестабильной среде безопасности», а нехороший Азербайджан «продолжает представлять угрозу и подает сигнал, что готовится к нападению на Армению».

Где именно авторы доклада разглядели этот «сигнал», не уточняется. Зато «друзья Армении» вовсю голосят, будто бы Азербайджан «захватил» аж 200 км² «суверенной территории Армении». Неудивительно, что МИД Азербайджана обвинил авторов доклада в клевете. Никакого «нападения» на Армению Азербайджан не готовит, а вот в Ереване планы реванша и повторной оккупации азербайджанских территорий вынашиваются. Никаких «200 км² суверенной территории Армении» Азербайджан не «оккупирует». А вот Армения держит под оккупацией семь азербайджанских сел, причём сам факт оккупации по крайней мере четырёх из них уже сквозь зубы признают и в Ереване. И это далеко не все «ляпы» и фейки, допущенные авторами доклада. Причём вряд ли по незнанию.

Год назад, в середине марта 2023 г., Андерс Фог Расмуссен посещает Армению. В Ереване пытаются представить это как свою большую дипломатическую победу на западном направлении – как же, бывший генсек НАТО, бывший премьер-министр Дании! А потом в прессу просачиваются неприглядные подробности: во-первых, к моменту начала «работы» с Еревана репутация у бывшего генсека была безнадёжно «замочена». За полгода до визита в Армению, в октябре 2022 г., Расмуссеном заинтересовалась полиция Латвии — сей персонаж был заместителем руководителя независимой руководящей группы латвийского банка PNB, известного также как Norvik Banka. Этот банк потерпел весьма скандальное банкротство. А ещё раньше «отметился» в сомнительной попытке «спасти» активы украинского отделения российского «Сбербанка», которому после 2014 г. и «крымнаша» работать в Украине стало затруднительно. А во вторых, Расмуссен просто занимается платным лоббингом. Средняя ставка за «акцию» — от 150 до 400 тысяч долларов. Именно в таком диапазоне и был оплачен его визит в Армению — причём платило само же армянское правительство.

И если бы речь не шла о стране, которая в течение 30 лет держала под оккупацией азербайджанские территории, совершила геноцид азербайджанского населения, проиграла войну и продолжает строить планы реванша, все напоминало бы анекдот про кондитерскую: «Можно у вас заказать торт, такой, из нескольких этажей, и чтобы с надписью «дорогому Карапету от сослуживцев? — Конечно, можно! – Вот, ваш торт готов, упаковать в красивую коробку? – Нет, спасибо, я его здесь съем».

Нынешний доклад, судя по всему, обошелся Пашиняну ещё дороже. Ведь теперь денег просит не один только Расмуссен, а целая «Сеть друзей Армении». Имена вроде бы громкие: Микулаш Дзуринда — президент Центра Мартенса, министр иностранных дел (2010–2012), премьер-министр Словакии (1998–2006); Влодзимеж Чимошевич — член Европейского парламента, маршал Сейма (2005), министр иностранных дел (2001–2005), премьер-министр Польши (1996–1997); Анн-Лоранс Петель — член Национальной ассамблеи Франции, председатель парламентской группы дружбы с Арменией; Раймундас Лопата — депутат Сейма Литвы, председатель парламентской группы дружбы с Арменией; Штефан Фюле — комиссар по вопросам расширения и политики соседства (2010–2014), министр иностранных дел Чехии (2009); Дитмар Нитан — депутат Бундестага Германии, казначей Социал-демократической партии; Элс Ван Хоф — член Палаты представителей Бельгии, глава парламентского комитета по иностранным делам, сенатор (2008, 2009–2014); Чарльз Фланаган — член ирландского парламента, председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне, министр юстиции (2017–2020), министр иностранных дел (2014–2017)…

Но на практике это худшие представители той политической «тусовки», о которой в одном из своих интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался предельно четко: «Мы это наблюдаем сейчас не только во Франции, но и в большинстве европейских стран, когда со сцены ушли люди, имеющие большой авторитет и в своих странах, и на международной арене, а пришли в общем-то случайные люди, популисты, демагоги, и к чему это приводит, мы это все видим».

Штефан Фюле, бывший еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства, занимал этот пост как раз в тот период, когда ещё Серж Саргсян, соучастник Ходжалинского геноцида, вёл переговоры о подписании Арменией соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Причём господин Фюле даже не попытался задаться вопросом, как будет «евроинтегрироваться» Армения при её зависимости от России во всём. Это эпопея закончилась вполне предсказуемо: в последний момент Ереван подписывать соглашение отказался, чем поверг европартнёров в глубокий шок. Но теперь господин Фюле «готов повторить». То ли ему понравилось быть жертвой армянского политического мошенничества, то ли гонорар оказался слишком уж привлекательным.

Влодзимеж Цимошевич, бывший премьер-министр Польши оказался фигурантом громкого коррупционного скандала: в 2001 году, занимая пост министра иностранных дел, он в своей декларации об имуществе «забыл» упомянуть об акциях польской нефтяной компании Orlen. В следующем году он подавал аж три декларации, и упоминания об акциях нет ни в одной из них. Его помощница по МИДу Анна Яруцка то подтверждала этот факт, то опровергала, но на «рукопожатность» пана Цимошевича это повлияло понятным образом. Правда, сей коррупционный шлейф не помешал ему избраться в Европарламент, что, впрочем, на фоне коррупционных скандалов в самом Европарламенте не так уж удивительно. Ну и здесь сей персонаж умудрился влипнуть в безобразный скандал: бывший премьер сбил на пешеходном переходе 70-летнюю женщину-велосипедистку. Причём удрал с места происшествия. К тому же, его автомобиль не прошел техосмотр.

Бывший премьер Словакии Микулаш Дзуринда, который ныне занимает пост президента Центра европейских исследований имени В.Мартенса, тоже засветился в крупном коррупционном скандале. По утверждению нынешних властей Словакии, сей «друг Армении» вёл массовую распродажу государственного имущества и раздавал государственные заказы за «откаты». Суммы с семью нулями в евро сначала поступали в Лондон на адреса фирм-«прокладок», а оттуда перекачивались в такие страны, где структура собственников компании может не раскрываться. Скандал в Словакии был таким громким, что Дзуринда был вынужден отказаться от участия в парламентских выборах. От греха подальше.

Раймундас Лопата, депутат сейма Литвы, умудрился явиться на заседание парламента, скажем так, в состоянии сильного подпития. И даже попал в теленовости.

А бывший депутат ирландского парламента и экс-министр юстиции Ирландии Чарльз Фланаган известен как упорный сторонник легализации однополых браков. И это не только повод вспомнить и знаменитый ляп Пашиняна по поводу «мальчика», который приносил ему кофе в Париже, и едкий комментарий по этому поводу ныне покойного Сергея Доренко. Важно другое: господин Фланаган просто «любит держать нос по ветру». И готов встраиваться в любые кампании, которые принесут хоть какие-то дивиденды – даже с откровенным запашком. Словом, тот случай, когда в быту говорят: «С такими друзьями и врагов не надо».

Но Армении, похоже, выбирать не приходится. К скандальной встрече 5 апреля Еревану нужны хоть какие-то «козыри». Запад, при всей готовности к провокационным играм, все же хочет видеть на армянском направлении что-то более реальное, чем разговоры о «заморозке» деятельности Армении в ОДКБ, никак не оформленные на бумаге. А на настоящие антироссийские шаги Пашиняну идти боязно. Вот и приходится прибегать к испытанному инструменту — к тем, кто готов продвигать армянские интересы просто за деньги. Одна беда: платным лоббингом честные и принципиальные политики заниматься просто не будут. Так что «работать» приходится с теми, кто готов за плату отстаивать чьи угодно интересы — Армении, российского «Сбербанка», ЛГБТ, Саддама Хусейна, как один из известных армянских лоббистов Франции Шарль Паскуа,..

И вся эта возня оставляет стойкое ощущение дежавю. Все это уже было более ста лет назад – накануне и во время Первой мировой войны. Тогда в западных столицах строили планы «загнать османов в вилайет Конья», важная роль в осуществлении этих планов отводилась армянской верхушке, армянским политическим дельцам щедро раздавали обещания, в европейских столицах, как грибы после дождя, плодились разного рода общества «друзей Армении», но когда стало по-настоящему «горячо», Армению и армян просто сбросили с доски.

А история имеет свойство повторяться.

Отдел политики