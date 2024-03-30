Россия изменила схему ударов по Украине: в ISW назвали новые цели

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Россия расширила набор целей для атак по критически важной инфраструктуре Украины, усилив удары по гидроэлектростанциям, говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает УНИАН.

Так, во время ударов 28-29 марта российские войска обстреляли Каневскую и Днестровскую ГЭС в Черкасской и Черновицкой областях. Также украинские чиновники сообщили, что российские удары были направлены по неопределенной критической инфраструктуре в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, а российские военкоры утверждали, что российские войска нанесли удары по Криворожской ТЭС и Среднеднепровской ГЭС в Днепропетровской области. Кроме того, российские удары 22 марта существенно повредили Днепровскую гидроэлектростанцию (ТГЭС) в Запорожье, и объект, вероятно, некоторое время не будет работать.

Как напоминают аналитики, ранее ISW оценивало, что российские удары по украинским энергетическим объектам могут быть направлены на ухудшение оборонно-промышленного потенциала Украины и что российские войска, вероятно, пытаются использовать недостаток украинских ракет противовоздушной обороны в новой попытке разрушить энергосеть Украины.

«Новая схема России по поражению украинских дамб и гидроэлектростанций является значительным переломом и эскалацией кампании ударов России по Украине. Российские войска ранее не наносили длительных ракетных ударов по украинским дамбам и гидроэлектростанциям», – подчеркивают аналитики.

В ночь на 29 марта 2024 года противник нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего оккупанты запустили 99 средств воздушного нападения.

В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели: 58 ударных дронов типа Shahed; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555; 5 управляемых авиационных ракет Х-59; 4 крылатые ракеты «Искандер-К».

В результате предыдущего массированного удара 22 марта российские оккупационные войска выпустили по ДнепроГЭС 8 ракет. Попадания зафиксированы по машинному залу и по плотине станции. В ЧАО «Укргидроэнерго» заявили, что угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС нет, но ее работа остановлена из-за повреждений от атаки.