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Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами после теракта в РФ

Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами после теракта в РФ

Власти Таджикистана усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами по недопущению их вовлечения в экстремистские сообщества в различных странах, в том числе в России, а также внутри республики после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири.

«Сейчас мы активизировали работу, 23 марта было направлено письмо с поручением министра в адрес представительства Минтруда по вопросам миграции в РФ по усилению работы по предотвращению вовлечения в экстремистские сообщества. В Таджикистане работа была усилена посредством структур миграционной службы, которая представлена во всех регионах», – сказала она.

Замминистра отметила, что особый упор сделан на предотвращении вербовки через социальные сети. Она добавила, что работа ведется и в других странах, где проживают граждане Таджикистана и образованы диаспоры.

 

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