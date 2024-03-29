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Вугар Мустафаев: Азербайджанский народ высоко ценит поддержку, оказанную Пакистаном в период 44-дневной войны

Вугар Мустафаев: Азербайджанский народ высоко ценит поддержку, оказанную Пакистаном в период 44-дневной войны

Азербайджанский народ высоко ценит моральную поддержку, оказанную Пакистаном в период 44-дневной Отечественной войны.

Об этом заявил министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев, выступая на мероприятии, посвященном Национальному дню Пакистана, передает АПА.

Выступая в качестве почетного гостя, Вугар Мустафаев коснулся истории отношений между Пакистаном и Азербайджаном. Он сказал, что Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана.

«Пакистан всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, эта страна всегда осуждала агрессию Армении. Пакистан не признал оккупированную Армению, не установил с этой страной дипломатических отношений», – подчеркнул азербайджанский министр.

Министр оборонной промышленности отметил, что торговый оборот между двумя странами растет. «Уверен, что укрепление нашего сотрудничества послужит благополучию наших народов», – отметил Вугар Мустафаев.

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