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Почтена память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича

Почтена память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича

Представители Аппарата военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в Республике Беларусь посетили могилу Национального героя Азербайджана, уроженца Беларуси Анатолия Николаевича Давидовича по случаю очередной годовщины со дня его смерти, возложили от имени Министерства обороны цветы на его могилу, почтив светлую память героя.

Представители Аппарата военного атташе также поинтересовались состоянием здоровья матери Национального героя Кимы Давидович и ее нуждами.

Мать Национального героя выразила признательность президенту Азербайджана и руководству Министерства обороны за уважение к памяти сына, а также за оказанное внимание и заботу.

Было отмечено, что А.Давидович был тяжело ранен в боях за территориальную целостность Азербайджана и эвакуирован в госпиталь, но несмотря на усилия врачей спасти его жизнь не удалось, 13 июня 1992 года он стал шехидом.

Указом Президента Азербайджана от 3 июля 1992 года майору Давидовичу Анатолию Николаевичу посмертно присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».

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