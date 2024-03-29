Эрдоган: Турция намерена поддерживать народ Палестины до создания независимого государства

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Турция будет поддерживать народ Палестины до тех пор, пока он не вернет свои территории, оккупированные Израилем, и не обретет независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле в преддверии муниципальных выборов, которые пройдут в республике 31 марта, передает ТАСС.

«Мы не остановимся до тех пор, пока палестинцы не получат свободу, не вернут оккупированные территории и не обретут независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме», – сказал он.

Эрдоган в очередной раз обвинил Израиль в беззаконии, жестокости и совершении преступлений против жителей сектора Газа.

«Мы поддерживаем Газу, в том числе оказанием гуманитарной помощи, к сегодняшнему дню отправили в регион свыше 40 тыс. тонн гуманитарных грузов на самолетах и кораблях. Вчера мы отправили восьмое судно с гуманитарной помощью в Египет, чтобы доставить в Газу 125 тыс. продовольственных наборов. Мы прилагаем активные усилия для усиления давления на Израиль, делаем все возможное, чтобы преступники, совершающие геноцид против детей, женщин и стариков, были привлечены к ответственности перед законом, мы твердо стоим на стороне палестинского народа и государства», – подчеркнул турецкий лидер.