В Чечне опровергли письмо Кадырова о строительстве мечети на месте «Крокуса»

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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале опроверг письмо от лица главы республики Рамзана Кадырова с предложением построить мечеть на месте подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл».

В сети распространилось письмо, адресованное главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову. В нем говорится, что Кадыров якобы поддерживает инициативу председателя Духовного управления мусульман Московской области Рушана Аббясова о строительстве мечети на месте разрушенного концертного зала.

Дудаев назвал это письмо фейком. По его словам, документ подделан на основе поздравительного адреса, отправленного от лидера Чечни губернатору Брянской области Александру Богомазу под соответствующим номером от 23 марта.

«Более того, такие письма не заверяются печатью», — добавил министр.