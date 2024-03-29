Дипломатическая миссия посла Ирана в Азербайджане завершилась |
Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку |
Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта |
Азербайджанское ТВ прояснило ситуацию с интервью Араиком Арутюняном |
Новоизбранный президент Сенегала: «Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи» |
Армения приняла неожиданное для пропагандиста Соловьева решение |
Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции |
Гаджиев: Азербайджан становится важным транспортно-логистическим центром на Южном Кавказе (видео) |
Симонян: Членство в ЕС является «наиболее приемлемым вариантом» для Армении |
Главное Мир

В Чечне опровергли письмо Кадырова о строительстве мечети на месте «Крокуса»

В Чечне опровергли письмо Кадырова о строительстве мечети на месте «Крокуса»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале опроверг письмо от лица главы республики Рамзана Кадырова с предложением построить мечеть на месте подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл».

В сети распространилось письмо, адресованное главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову. В нем говорится, что Кадыров якобы поддерживает инициативу председателя Духовного управления мусульман Московской области Рушана Аббясова о строительстве мечети на месте разрушенного концертного зала.

Дудаев назвал это письмо фейком. По его словам, документ подделан на основе поздравительного адреса, отправленного от лидера Чечни губернатору Брянской области Александру Богомазу под соответствующим номером от 23 марта.

«Более того, такие письма не заверяются печатью», — добавил министр.

Теги:
Из этой рубрики
В Чечне опровергли письмо Кадырова о строительстве мечети на месте «Крокуса»
Мир

В Чечне опровергли письмо Кадырова о строительстве мечети на месте «Крокуса»

2024/03/29, 19:00
В Таджикистане арестованы 15 человек, планировавшие теракты на Новруз
Мир

В Таджикистане арестованы 15 человек, планировавшие теракты на Новруз

2024/03/29, 18:27
Дюшбере вошло в список лучших в мире блюд из теста
Мир

Дюшбере вошло в список лучших в мире блюд из теста

2024/03/29, 17:18
«Мы хорошо продвигаемся по мирному договору, но…»
Мир

«Мы хорошо продвигаемся по мирному договору, но…»

2024/03/29, 16:30
В России началась процедура признания Пугачевой "иноагентом"
Мир

В России началась процедура признания Пугачевой «иноагентом»

2024/03/29, 15:55
Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта
Мир

Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта

2024/03/29, 15:48
Число погибших в результате теракта в "Крокусе"возросло
Мир

Число погибших в результате теракта в «Крокусе»возросло

2024/03/29, 15:43
В России по УДО освободили главного криминального авторитета
Мир

В России по УДО освободили главного криминального авторитета

2024/03/29, 15:38
Минобороны РФ о ночных ударах по Украине
Мир

Минобороны РФ о ночных ударах по Украине

2024/03/29, 15:34