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Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку

Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку

Президент Болгарии Румен Радев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Румен Радев выразил сожаление, что его запланированный визит в Баку был неожиданно отложен из-за внутриполитических обязательств в его стране.

Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Подчеркивалось, что существуют широкие возможности для развития партнерства между двумя странами в сфере энергетики, инвестиций, транспортного сообщения, а также продвижения деловых контактов.

Также было отмечено, что в рабочем порядке находятся в стадии согласования двусторонние документы для расширения договорно-правовой базы.

В ходе телефонного разговора президенты сообщили, что новые даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

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