Байрамов: Конференция ЕС-Армения-США может побудить Армению к новым провокациям

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Павла Князева.

Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены вопросы по повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущая ситуация в регионе.

Гость был проинформирован о процессе переговоров, проводимых Азербайджаном в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также о подготовительных работах.

Говоря о существующей ситуации в регионе в постконфликтный период, миротворческих усилиях Азербайджана в регионе, министр Джейхун Байрамов отметил, что ряд шагов, создающих новые вызовы на пути продвижения мирного процесса, в том числе, попытки стран, расположенных далеко от региона и проецирующих свою одностороннюю позицию по региону, тормозят этот процесс.

В ходе встречи было подчеркнуто, что в этом направлении четко выражена позиция Азербайджана относительно организации совместной конференции ЕС-Армения-США, которая состоится 5 апреля этого года в столь непрозрачной и неинклюзивной среде, а также обеспокоенность по поводу того, что такие инициативы могут способствовать новым провокациям Армении, где преобладают реваншистские настроения.

Было отмечено, что несмотря на нынешние трудности и вызовы, Азербайджан полон решимости продолжать работу по обеспечению регионального мира и стабильности.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.