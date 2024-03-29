Пыль в бакинском воздухе сохранится в течение двух дней

139 Просмотров

Сегодня, начиная со второй половины дня, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода, сообщает Trend.

По словам ведущего специалиста Национальной гидрометеорологической службы Лейлы Мадатовой, в настоящее время количество пыли в воздухе, по данным автоматических станций, превышает норму в 1,2 раза.

Согласно спутниковым снимкам, причиной этого является пыльный туман, который приносят южные ветры над Каспийским морем.

Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение следующих двух дней.