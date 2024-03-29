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В Баку начинается частичное субсидирование пригородных пассажирских перевозок

В Баку начинается частичное субсидирование пригородных пассажирских перевозок

В Баку начинается частичное субсидирование пригородных пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД). Информацию об этом распространило ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Было отмечено, что «Правила предоставления субсидий на деятельность по пассажироперевозкам на Бакинской пригородной железнодорожной линии», утвержденные решением №178 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 27 марта 2024 года, определяют правила расчета суммы субсидии, процедуры прогнозирования и требования к ее выплате.

«Соответствующее решение распространяется на пассажирские перевозки ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги. Финансирование АЖД пассажирских перевозок по пригородным маршрутам Баку поможет обеспечить более безопасное, комфортное и эффективное обслуживание существующего парка поездов, частично компенсируя финансовые трудности, возникающие в этом направлении.

Россия, Казахстан, Турция, Швейцария, Австрия, Франция, Германия, а также другие страны Европейского союза имеют многолетний опыт субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок. Эта практика уже начинает применяться и в нашей стране», – говорится в информации АЖД.

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