Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта

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Введение безвизового режима Армении с Евросоюзом приведет к оттоку перспективной молодежи из республики и негативно отразится на ее безопасности и экономике.

Об этом заявили ТАСС в МИД РФ, комментируя доклад «Сети друзей Армении» под названием «Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе», подготовленный под руководством экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

«Авторы пытаются сулить внедрение безвизового режима с ЕС, что приведет к значительному оттоку молодого и экономически активного населения в Европу и негативно отразится на экономике и безопасности Армении. Это видно на примерах Грузии, Молдавии, Украины, да и, собственно, уже вошедших в ЕС государств Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии и т. д., население которых массово перетекает в более благополучные страны на низкооплачиваемые работы», – отметили в российском дипведомстве.

Кроме того, в МИД РФ добавили, что присутствие 102-й военной базы РФ в Армении является единственной реальной гарантией суверенитета республики.

ЕС воспринимает Армению только как источник ресурсов и прибыли для Европы и хочет определять в Брюсселе интересы и приоритеты республики, отметили в МИД.