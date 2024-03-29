Число погибших в результате теракта в «Крокусе»возросло

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Пациент, находившийся в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус сити холле», умер в больнице. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким», – сказал он.

Ранее посольство Беларуси в России сообщило о смерти гражданина республики в результате теракта. Согласно их данным, это был мужчина 1981 года рождения, получивший многочисленные пулевые ранения.