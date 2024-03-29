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В британской армии разрешат носить бороду и усы

В британской армии разрешат носить бороду и усы

В британской армии разрешат носить бороду и усы.

BBC сообщает, что отныне солдатам и офицерам во время службы в британской армии будет разрешено носить бороду и усы. Борода и усы должны быть аккуратными, ухоженными и регулярно будут проверяться. Представитель вооруженных сил сказал BBC, что могут быть особые случаи, когда личный состав должен быть чисто выбрит, и что офицерам и солдатам «будет рекомендовано побриться, когда это будет продиктовано условиями».

В Дании, Германии и Бельгии солдатам разрешено носить бороду и усы.

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