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В Азербайджане за 2 месяца по гослинии выданы ипотечные кредиты на 52 млн манатов

В Азербайджане за 2 месяца по гослинии выданы ипотечные кредиты на 52 млн манатов

В январе-феврале текущего года по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 52,2 млн манатов. Об этом сообщает Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов сократилась на 31,7% и составила 47,9 млн манатов. За 2 месяца сумма средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций составила 50 млн манатов (за аналогичный период прошлого года средства не привлекались), а сумма средств, выделенных фонду из госбюджета, как и год назад составила 21,9 млн манатов.

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