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Эрдоган 9 мая впервые встретится с Байденом в США

Эрдоган 9 мая впервые встретится с Байденом в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 мая посетит США, где встретится со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя турецкой службы безопасности.

«Кроме того, глава турецкого разведывательного управления MIT Ибрагим Калин встретится в пятницу с членами Палаты представителей США, чтобы обсудить запланированный визит Эрдогана и другие двусторонние вопросы», — приводит слова службы издание.

Как отмечают авторы материала, данный визит станет первым приездом Эрдогана в США за время президентства Байдена.

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