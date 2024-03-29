Сиявуш Новрузов предложил ужесточить наказание за финансирование терроризма

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В целях борьбы с терроризмом соответствующие статьи Уголовного кодекса должны быть ужесточены. Об этом заявил депутат Сиявуш Новрузов на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

По его словам, Армения и ее покровители неоднократно пытались создать в Азербайджане ЧП, сколько бы попыток совершения терактов не предпринималось в 44-дневную Отечественную войну, правоохранительные органы Азербайджана не позволил им осуществиться. Депутат подчеркнул, что Азербайджан пытались испытать различными пожарами: «В Азербайджане не допустили совершения террористического акта».

Он добавил, что основным источником терроризма являются финансы, грязные деньги: Я считаю, что соответствующие статьи Уголовного кодекса следует ужесточить. Будь то пресса, политическая партия, НПО или военные, если кто-то получает средства из неизвестного источника, это следует немедленно прекратить и выяснить источник. Потому что эти финансы будут направлены на любые шаги в стране. Деньги из воздуха никто не дает, есть порядок выдачи денег».